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Байден не исключил возможность встречи с Путиным на саммите G20

Ведомости

Президент США Джо Байден не стал исключать вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммитов G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Это еще предстоит определить», – ответил он на вопрос ТАСС о возможной встрече с Путиным.

Саммит «большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявлял, что очное присутствие российского президента на саммите G20 исключено. Помощник Путина Юрий Ушаков тогда ответил, что российская сторона получила приглашение на саммит и ответила на него. По его словам, глава государства может принять в нем очное участие.

Затем экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если Путин приедет на него. Против бойкотирования саммита выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Очная встреча Путина и Байдена прошла 6 июня 2021 г. в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Тогда лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных