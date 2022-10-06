Байден не исключил возможность встречи с Путиным на саммите G20

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявлял, что очное присутствие российского президента на саммите G20 исключено. Помощник Путина Юрий Ушаков тогда ответил, что российская сторона получила приглашение на саммит и ответила на него. По его словам, глава государства может принять в нем очное участие.