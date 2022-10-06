Байден не исключил возможность встречи с Путиным на саммите G20
Президент США Джо Байден не стал исключать вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммитов G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Это еще предстоит определить», – ответил он на вопрос ТАСС о возможной встрече с Путиным.
Саммит «большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.
Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявлял, что очное присутствие российского президента на саммите G20 исключено. Помощник Путина Юрий Ушаков тогда ответил, что российская сторона получила приглашение на саммит и ответила на него. По его словам, глава государства может принять в нем очное участие.
Затем экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если Путин приедет на него. Против бойкотирования саммита выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Очная встреча Путина и Байдена прошла 6 июня 2021 г. в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Тогда лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.