Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ
Россия ратифицировала соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подписанное в Душанбе 16 сентября 2021 г. Документ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликовали на сайте правовой информации.
Документ уточняет, что в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ в России оказание медицинской помощи раненым берут на себя военно-медицинские организации Министерства обороны РФ. Если в регионе отсутствуют такие организации, то их функции будут выполнять штатные силы медицинской службы направляющих сторон во взаимодействии с военно-медицинскими организациями Минобороны РФ.
С 1 по 6 сентября на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии прошли совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство – 2023». В учениях приняли участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.