Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ

Документ уточняет, что в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ в России оказание медицинской помощи раненым берут на себя военно-медицинские организации Министерства обороны РФ. Если в регионе отсутствуют такие организации, то их функции будут выполнять штатные силы медицинской службы направляющих сторон во взаимодействии с военно-медицинскими организациями Минобороны РФ.