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Россия ратифицировала соглашение о совместном медобеспечении войск ОДКБ

Ведомости

Россия ратифицировала соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подписанное в Душанбе 16 сентября 2021 г. Документ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликовали на сайте правовой информации.

Документ уточняет, что в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ в России оказание медицинской помощи раненым берут на себя военно-медицинские организации Министерства обороны РФ. Если в регионе отсутствуют такие организации, то их функции будут выполнять штатные силы медицинской службы направляющих сторон во взаимодействии с военно-медицинскими организациями Минобороны РФ.

С 1 по 6 сентября на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии прошли совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство – 2023». В учениях приняли участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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