Посол России: в Канаде закрыли фонд ветерана дивизии СС «Галичина»
Университет Альберты в Канаде закрыл образовательный фонд имени ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) спустя несколько часов после обращения российского диппредставительства. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов, передает «РИА Новости».
Дипломат отметил, что фонд продолжал существовать даже после скандала с приглашением эсэсовца в канадский парламент, пока на это не обратила внимание дипмиссия.
«Буквально через несколько часов – сегодня утром (28 сентября. – “Ведомости”) – университет публично объявил, что закрывает фонд, возвращает деньги и сожалеет, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль. Работа посольства здесь оказалась своевременной и правильной», – сказал Степанов.
22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». 26 сентября стало известно, что спикер палаты общин уйдет в отставку.
27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады». Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены», подчеркнув, что Оттава продолжит поддерживать Киев. В российском посольстве сочли, что этих слов недостаточно, и призвали Трюдо извиниться перед русскими.
В Кремле ранее назвали «неряшливым» такое отношение в Канаде к памяти о Второй мировой войне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Оттава должна вынести урок из ситуации и в будущем солидаризироваться с инициативами РФ по осуждению нацизма.
В посольстве РФ в Канаде сообщили, что Москва изучает историю Хунки и может инициировать возбуждение уголовного дела и запрос на его экстрадицию.