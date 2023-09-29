Посол России: в Канаде закрыли фонд ветерана дивизии СС «Галичина»

27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады». Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены», подчеркнув, что Оттава продолжит поддерживать Киев. В российском посольстве сочли, что этих слов недостаточно, и призвали Трюдо извиниться перед русскими.