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Генштаб РФ: срочников не будут направлять в зону спецоперации

Ведомости

Военнослужащие по призыву не будут направляться в новые регионы и в зону спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации – Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области – или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», – сказал он.

Цимлянский подчеркнул, что призывники в ходе осенней кампании будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории России. 

В 2023 г. осенний призыв стартует 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе в новых регионах, уточнил Цимлянский. В отдельных районах Крайнего Севера кампания начнется с 1 ноября. Призыв продлится до 31 декабря. В Генштабе добавили, что отправлять призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября. Срок военной службы составит год.

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В 2022 г. осенний призыв начался на месяц позже – с 1 ноября. Причиной стало проведение частичной мобилизации в России, которая проходила с 21 сентября по 31 октября 2022 г. По итогам призывной кампании с ноября по декабрь 2022 г. на службу заступили 120 000 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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