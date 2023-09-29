Генштаб РФ: срочников не будут направлять в зону спецоперации

В 2022 г. осенний призыв начался на месяц позже – с 1 ноября. Причиной стало проведение частичной мобилизации в России, которая проходила с 21 сентября по 31 октября 2022 г. По итогам призывной кампании с ноября по декабрь 2022 г. на службу заступили 120 000 человек.