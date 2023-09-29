Генштаб РФ: срочников не будут направлять в зону спецоперации
Военнослужащие по призыву не будут направляться в новые регионы и в зону спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации – Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области – или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», – сказал он.
Цимлянский подчеркнул, что призывники в ходе осенней кампании будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории России.
В 2023 г. осенний призыв стартует 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе в новых регионах, уточнил Цимлянский. В отдельных районах Крайнего Севера кампания начнется с 1 ноября. Призыв продлится до 31 декабря. В Генштабе добавили, что отправлять призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября. Срок военной службы составит год.
В 2022 г. осенний призыв начался на месяц позже – с 1 ноября. Причиной стало проведение частичной мобилизации в России, которая проходила с 21 сентября по 31 октября 2022 г. По итогам призывной кампании с ноября по декабрь 2022 г. на службу заступили 120 000 человек.