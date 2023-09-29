Генштаб России исключил планы по дополнительной мобилизации

Цимлянский отметил, что для выполнения поставленных задач в рамках спецоперации достаточно желающих поступить на военную службу по контракту и добровольцев. Кроме того, он обратил внимание на то, что за последнее время число желающих поступить на контрактную службу значительно выросло. «Для их своевременного оформления Минобороны РФ расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», – добавил Цимлянский.