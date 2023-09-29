Генштаб России исключил планы по дополнительной мобилизации
У Генерального штаба России нет планов по проведению дополнительной мобилизации. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», – сказал он.
Цимлянский отметил, что для выполнения поставленных задач в рамках спецоперации достаточно желающих поступить на военную службу по контракту и добровольцев. Кроме того, он обратил внимание на то, что за последнее время число желающих поступить на контрактную службу значительно выросло. «Для их своевременного оформления Минобороны РФ расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», – добавил Цимлянский.
Осенний призыв в этом году начнется 1 октября, призывников начнут отправлять в соединения воинских частей 16 октября. По окончании службы все призывники будут уволены и смогут вернуться домой.
С 17 октября заработает горячая линия, по которой специалисты по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск будут отвечать на вопросы, связанные с призывом.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. По окончании этого срока Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». 15 сентября президент сообщил, что еще 300 000 человек подписали контракты с Минобороны для участия в спецоперации.