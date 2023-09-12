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Общество

Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России

Ведомости

Около 270 000 человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. Так он ответил на вопрос, возможна ли в России дополнительная мобилизация.

«300 000 человек мы призвали. Последние 6-7 месяцев добровольно подписали уже контракты на службу в Вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 000 человек», – сказал он.

Путин отметил, что люди идут на это «сознательно и добровольно», понимая, что могут лишиться жизни, ради защиты интересов Родины. По его словам, военнослужащие «знают, что им есть, кого защищать». Президент подчеркнул, что Россия «защищает наших людей».

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».

В начале сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с января 2023 г. около 280 000 человек были приняты на контрактную службу в Вооруженные силы России, часть из них являются добровольцами.

В январе министр обороны Сергей Шойгу предлагал увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 000 контрактников «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны. Эти планы планируется реализовать до 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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