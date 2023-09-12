Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России
Около 270 000 человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. Так он ответил на вопрос, возможна ли в России дополнительная мобилизация.
«300 000 человек мы призвали. Последние 6-7 месяцев добровольно подписали уже контракты на службу в Вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 000 человек», – сказал он.
Путин отметил, что люди идут на это «сознательно и добровольно», понимая, что могут лишиться жизни, ради защиты интересов Родины. По его словам, военнослужащие «знают, что им есть, кого защищать». Президент подчеркнул, что Россия «защищает наших людей».
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
В начале сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с января 2023 г. около 280 000 человек были приняты на контрактную службу в Вооруженные силы России, часть из них являются добровольцами.
В январе министр обороны Сергей Шойгу предлагал увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 000 контрактников «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны. Эти планы планируется реализовать до 2026 г.