Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России

Путин отметил, что люди идут на это «сознательно и добровольно», понимая, что могут лишиться жизни, ради защиты интересов Родины. По его словам, военнослужащие «знают, что им есть, кого защищать». Президент подчеркнул, что Россия «защищает наших людей».