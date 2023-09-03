Медведев сообщил о наборе в армию около 280 000 контрактников

Медведев сообщил о наборе в армию около 280 000 контрактниковЧасть из них — добровольцы, часть находится в запасе
Около 280 000 человек с января 2023 г. были приняты на контрактную службу в Вооруженные силы России, часть из них является добровольцами, сообщил в ходе совещания в Южно-Сахалинске заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев на открытии совещания отметил значимость работы по доукомплектованию ВС РФ военнослужащими-контрактниками.
«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 000 человек», – сообщил он, уточнив, что часть из них пребывала в запасе, а часть является добровольцами.
На военную службу по контракту за 10 дней июня было принято более 13 500 человек, что в 2,1 раза больше, чем за столько же дней мая, говорил ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков. По его данным, этот показатель также в 3,1 раза превышает количество принятых на контракт в апреле. Сообщалось, что план набора хорошо выполняют в Москве, Севастополе, Чечне, Тыве и других регионах.
К июлю с начала года в ВС России было принято свыше 185 000 человек, сообщал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками отмечал. По его данным, из этого числа в запасе пребывали около 109 000 человек. Зампред Совбеза тогда добавил, что темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день.
В январе министр обороны Сергей Шойгу предлагал увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны. Эти планы планируется реализовать до 2026 г.
В ходе частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября 2022 г. и продолжалась до конца октября, было мобилизовано 318 000 человек вместо запланированных изначально 300 000. Отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял тогда президент России Владимир Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».