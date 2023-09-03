Медведев сообщил о наборе в армию около 280 000 контрактников

На военную службу по контракту за 10 дней июня было принято более 13 500 человек, что в 2,1 раза больше, чем за столько же дней мая, говорил ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков. По его данным, этот показатель также в 3,1 раза превышает количество принятых на контракт в апреле. Сообщалось, что план набора хорошо выполняют в Москве, Севастополе, Чечне, Тыве и других регионах.