Минобороны рассказало о правилах предоставления отпусков мобилизованным

Частичная мобилизация была объявлена в России в конце сентября 2022 г. Говоря о ротации мобилизованных, президент утверждал, что закон не предусматривает в этом вопросе конкретных сроков, и все будет зависеть от развития ситуации в зоне спецоперации. Вместе с тем он отмечал, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой», этот вопрос обсуждается в Минобороны.