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Общество

Минобороны рассказало о правилах предоставления отпусков мобилизованным

Ведомости

Мобилизованные участники военных действий на Украине имеют право на отпуска не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно). Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Информация опубликована в Telegram-канале депутата.

Министерство сообщило о проведении комплекса мероприятий по предоставлению отпусков. Этим занимается командир (начальник штаба) воинской части с учётом выполнения задач, стоящих перед воинской частью. Графики отпусков утверждаются командующими группировками войск «исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения спецоперации и с учётом выполнения боевых задач».

Ротацию военных проводят «с учётом поддержания боевой готовности воинских частей». При этом предоставить подробную информацию об мобилизованных участниках спецоперации невозможно, поскольку «она относится к информации ограниченного доступа».

Ранее по теме: Путин заявил о необходимости установить для всех участников СВО отпуск на 14 дней

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи. В марте Минобороны сообщило о первых отпусках мобилизованных.

Частичная мобилизация была объявлена в России в конце сентября 2022 г. Говоря о ротации мобилизованных, президент утверждал, что закон не предусматривает в этом вопросе конкретных сроков, и все будет зависеть от развития ситуации в зоне спецоперации. Вместе с тем он отмечал, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой», этот вопрос обсуждается в Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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