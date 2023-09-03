Минобороны рассказало о правилах предоставления отпусков мобилизованным
Мобилизованные участники военных действий на Украине имеют право на отпуска не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно). Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Информация опубликована в Telegram-канале депутата.
Министерство сообщило о проведении комплекса мероприятий по предоставлению отпусков. Этим занимается командир (начальник штаба) воинской части с учётом выполнения задач, стоящих перед воинской частью. Графики отпусков утверждаются командующими группировками войск «исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения спецоперации и с учётом выполнения боевых задач».
Ротацию военных проводят «с учётом поддержания боевой готовности воинских частей». При этом предоставить подробную информацию об мобилизованных участниках спецоперации невозможно, поскольку «она относится к информации ограниченного доступа».
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи. В марте Минобороны сообщило о первых отпусках мобилизованных.
Частичная мобилизация была объявлена в России в конце сентября 2022 г. Говоря о ротации мобилизованных, президент утверждал, что закон не предусматривает в этом вопросе конкретных сроков, и все будет зависеть от развития ситуации в зоне спецоперации. Вместе с тем он отмечал, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой», этот вопрос обсуждается в Минобороны.