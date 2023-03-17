Минобороны сообщило о первых отпусках мобилизованных

В необходимости установить для всех участников СВО отпуск на 14 дней ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что служба в зоне спецоперации связана с рисками для здоровья и жизни, а также «колоссальными» нагрузками – как физическими, так и психологическими. По словам Путина, отпуск необходим для того, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими».