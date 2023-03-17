Минобороны сообщило о первых отпусках мобилизованных
Первые участники спецоперации, призванные на военную службу по частичной мобилизации, отправились в двухнедельный отпуск, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Для всех участников специальной военной операции по защите населения Донбасса установлен регулярный четырнадцатидневный отпуск, который предоставляется военнослужащим не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу», – рассказали там.
В необходимости установить для всех участников СВО отпуск на 14 дней ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что служба в зоне спецоперации связана с рисками для здоровья и жизни, а также «колоссальными» нагрузками – как физическими, так и психологическими. По словам Путина, отпуск необходим для того, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими».
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. Кроме того, 3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.