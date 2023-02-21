Путин заявил о необходимости установить для всех участников СВО отпуск на 14 дней
Президент России Владимир Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи. Это предложение глава государства высказал во время послания Федеральному собранию.
Он подчеркнул, что служба в зоне спецоперации связана с рисками для здоровья и жизни, а также «колоссальными» нагрузками – как физическими, так и психологическими. «Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу», – заявил президент.
По словам Путина, это необходимо для того, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими».
8 февраля пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале сообщила, что компания совместно с Минобороны разработала механизм приоритетного обслуживания российских военнослужащих при оформлении в кассах билетов на поезда дальнего следования. Военнослужащие могут подойти к электронному терминалу и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам», после чего появится вызов в кассовое окно. Эта услуга доступна в кассах 57 крупнейших вокзалов страны. В РЖД уточнили, что правом приоритетного оформления билетов могут воспользоваться срочники и контрактники, курсанты, военные пенсионеры, а также мобилизованные.
7 февраля «Коммерсантъ» сообщал, что Минтрас после обращения депутата Госдумы Андрея Кузнецова предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность продажи онлайн-билетов участникам военной операции на Украине. Сейчас инвалиды-колясочники и раненые должны оформлять воинские перевозочные документы (ВПД) в кассах аэропортов или авиакомпаний.