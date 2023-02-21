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Путин заявил о необходимости установить для всех участников СВО отпуск на 14 дней

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи. Это предложение глава государства высказал во время послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что служба в зоне спецоперации связана с рисками для здоровья и жизни, а также «колоссальными» нагрузками – как физическими, так и психологическими. «Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу», – заявил президент.

По словам Путина, это необходимо для того, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими».

8 февраля пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале сообщила, что компания совместно с Минобороны разработала механизм приоритетного обслуживания российских военнослужащих при оформлении в кассах билетов на поезда дальнего следования. Военнослужащие могут подойти к электронному терминалу и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам», после чего появится вызов в кассовое окно. Эта услуга доступна в кассах 57 крупнейших вокзалов страны. В РЖД уточнили, что правом приоритетного оформления билетов могут воспользоваться срочники и контрактники, курсанты, военные пенсионеры, а также мобилизованные.

7 февраля «Коммерсантъ» сообщал, что Минтрас после обращения депутата Госдумы Андрея Кузнецова предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность продажи онлайн-билетов участникам военной операции на Украине. Сейчас инвалиды-колясочники и раненые должны оформлять воинские перевозочные документы (ВПД) в кассах аэропортов или авиакомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных