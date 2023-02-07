Минтранс предложил авиакомпаниям продавать военным билеты онлайн

Регламент Минобороны подразумевает присутствие военнослужащих при оформлении ВПД – для предоставления документа министерству в бумажном виде. Если нормативные акты покупки билетов будут изменены, тогда внедрение системы станет возможным, пишет газета. В случае принятия решения часть собеседников газеты предполагает, что могут возникнуть сложности с интеграцией в портал «Госуслуг». Кроме этого, сложности могут возникнуть с расчетами с Минобороны.