Минтранс предложил авиакомпаниям продавать военным билеты онлайн
Минтранс предложил авиакомпания рассмотреть возможность продажи онлайн-билетов участникам военной операции на Украине, сообщил «Коммерсантъ».
Поводом стало обращение депутата Госдумы Андрея Кузнецова, который получил жалобу на необходимость инвалидам-колясочникам и раненым оформлять воинские перевозочные документы (ВПД) в кассах аэропортов или авиакомпаний. Письмо с предложением инициативной группы военнослужащих Кузнецов направил в министерство от своего имени.
Регламент Минобороны подразумевает присутствие военнослужащих при оформлении ВПД – для предоставления документа министерству в бумажном виде. Если нормативные акты покупки билетов будут изменены, тогда внедрение системы станет возможным, пишет газета. В случае принятия решения часть собеседников газеты предполагает, что могут возникнуть сложности с интеграцией в портал «Госуслуг». Кроме этого, сложности могут возникнуть с расчетами с Минобороны.
В сентябре 2022 г. Госдума приняла закон о получении статуса ветеранов боевых действий участниками спецоперации. Согласно ему, военнослужащим полагались медицинские и налоговые льготы, а также ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.