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Общество

Минтранс предложил авиакомпаниям продавать военным билеты онлайн

Ведомости

Минтранс предложил авиакомпания рассмотреть возможность продажи онлайн-билетов участникам военной операции на Украине, сообщил «Коммерсантъ».

Поводом стало обращение депутата Госдумы Андрея Кузнецова, который получил жалобу на необходимость инвалидам-колясочникам и раненым оформлять воинские перевозочные документы (ВПД) в кассах аэропортов или авиакомпаний. Письмо с предложением инициативной группы военнослужащих Кузнецов направил в министерство от своего имени.

Регламент Минобороны подразумевает присутствие военнослужащих при оформлении ВПД – для предоставления документа министерству в бумажном виде. Если нормативные акты покупки билетов будут изменены, тогда внедрение системы станет возможным, пишет газета. В случае принятия решения часть собеседников газеты предполагает, что могут возникнуть сложности с интеграцией в портал «Госуслуг». Кроме этого, сложности могут возникнуть с расчетами с Минобороны.

В сентябре 2022 г. Госдума приняла закон о получении статуса ветеранов боевых действий участниками спецоперации. Согласно ему, военнослужащим полагались медицинские и налоговые льготы, а также ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о признании добровольцев ветеранами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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