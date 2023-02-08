Военнослужащие смогут купить билеты в кассах РЖД без очереди
«Вместе с Минобороны РФ разработали процедуру приоритетного обслуживания военных при оформлении билетов по ВПД для проезда к местам службы, на реабилитацию после госпиталя, в отпуск и т. д.», – говорится в сообщении.
Теперь военнослужащие могут подойти к электронному терминалу и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам», после чего появится вызов в кассовое окно. Данная услуга доступна в кассах 57 крупнейших вокзалов страны.
Воспользоваться правом приоритетного оформления билетов могут срочники и контрактники, курсанты, военные пенсионеры, а также призванные на службу по частичной мобилизации граждане, подчеркнули в РЖД.
Вчера, 7 февраля, «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность продавать билеты участникам спецоперации на Украине онлайн. До этого в ведомство обратился депутат Госдумы Андрей Кузнецов, получивший жалобу на необходимость инвалидам-колясочникам и раненым оформлять воинский перевозочный документ (ВПД) в кассах аэропортов или авиакомпаний.
Сейчас в соответствии с регламентом Минобороны военнослужащий должен лично присутствовать при оформлении ВПД и предоставить документ в бумажном виде. Инициативная группа военнослужащих предложила Минтрансу ввести в правила продажи положение об онлайн-бронировании с дальнейшим получением билета в кассе аэропорта при предъявлении ВПД.