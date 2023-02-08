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Общество

Военнослужащие смогут купить билеты в кассах РЖД без очереди

Ведомости

РЖД и Минобороны разработали механизм приоритетного обслуживания российских военнослужащих при оформлении в кассах билетов на поезда дальнего следования, сообщил Telegram-канал холдинга.

«Вместе с Минобороны РФ разработали процедуру приоритетного обслуживания военных при оформлении билетов по ВПД для проезда к местам службы, на реабилитацию после госпиталя, в отпуск и т. д.», – говорится в сообщении.

Теперь военнослужащие могут подойти к электронному терминалу и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам», после чего появится вызов в кассовое окно. Данная услуга доступна в кассах 57 крупнейших вокзалов страны.

Воспользоваться правом приоритетного оформления билетов могут срочники и контрактники, курсанты, военные пенсионеры, а также призванные на службу по частичной мобилизации граждане, подчеркнули в РЖД.

Вчера, 7 февраля, «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность продавать билеты участникам спецоперации на Украине онлайн. До этого в ведомство обратился депутат Госдумы Андрей Кузнецов, получивший жалобу на необходимость инвалидам-колясочникам и раненым оформлять воинский перевозочный документ (ВПД) в кассах аэропортов или авиакомпаний.

Сейчас в соответствии с регламентом Минобороны военнослужащий должен лично присутствовать при оформлении ВПД и предоставить документ в бумажном виде. Инициативная группа военнослужащих предложила Минтрансу ввести в правила продажи положение об онлайн-бронировании с дальнейшим получением билета в кассе аэропорта при предъявлении ВПД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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