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Путин: 300 000 контрактов подписали участники спецоперации

Ведомости

Добровольцы подписали 300 000 контрактов для участия в спецоперации. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами Российской Федерации [в количестве] 270 000, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 000 контрактов подписано людьми, которые – я хочу еще раз подчеркнуть – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», – сказал президент.

12 сентября Путин сообщал, что около 270 000 человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу. Так он ответил на вопрос, возможна ли в России дополнительная мобилизация.

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Президент подчеркнул, что люди идут на это «сознательно и добровольно», понимая, что могут лишиться жизни, ради защиты интересов Родины. По его словам, военнослужащие «знают, что им есть, кого защищать». Путин добавил, что Россия «защищает наших людей».

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».

В начале сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с января 2023 г. около 280 000 человек были приняты на контрактную службу в Вооруженные силы России, часть из них являются добровольцами.

В январе министр обороны Сергей Шойгу предлагал увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 000 контрактников «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны. Эти планы планируется реализовать до 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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