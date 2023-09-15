Путин: 300 000 контрактов подписали участники спецоперации
Добровольцы подписали 300 000 контрактов для участия в спецоперации. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами Российской Федерации [в количестве] 270 000, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 000 контрактов подписано людьми, которые – я хочу еще раз подчеркнуть – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», – сказал президент.
12 сентября Путин сообщал, что около 270 000 человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу. Так он ответил на вопрос, возможна ли в России дополнительная мобилизация.
Президент подчеркнул, что люди идут на это «сознательно и добровольно», понимая, что могут лишиться жизни, ради защиты интересов Родины. По его словам, военнослужащие «знают, что им есть, кого защищать». Путин добавил, что Россия «защищает наших людей».
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
В начале сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с января 2023 г. около 280 000 человек были приняты на контрактную службу в Вооруженные силы России, часть из них являются добровольцами.
В январе министр обороны Сергей Шойгу предлагал увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 000 контрактников «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны. Эти планы планируется реализовать до 2026 г.