Путин: 300 000 контрактов подписали участники спецоперации

«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами Российской Федерации [в количестве] 270 000, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 000 контрактов подписано людьми, которые – я хочу еще раз подчеркнуть – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», – сказал президент.