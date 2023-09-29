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Токаев: Казахстан не является «анти-Россией»

Ведомости

Казахстан придерживается курса на сотрудничество с Россией и не является «анти-Россией», заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан не является "анти-Россией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», – прокомментировал он «Казинформ» заявления о том, что Астана заигрывает с Западом. Накануне во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев отметил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму против России.

В комментарии «Казинформ» он подчеркнул, что у Москвы и Астаны давние традиции сотрудничества. «Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации», – сказал он.

Ранее по теме: Токаев призвал вывести продовольствие и удобрения из-под любых санкций

Казахстан не участвует в параллельном импорте в Россию и не имеет подсанкционных товаров, уточнил Токаев. При этом он отметил, что торговля «традиционными товарами» между странами растет и в 2022 г. объем достиг $25 млрд. Однако Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения, пояснил президент республики.

В августе на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс» Токаев призывал вывести из-под воздействия любых санкций и ограничений поставки продуктов питания и удобрений. Это, по его словам, необходимо для снижения продовольственного дисбаланса в странах.

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. западные страны ввели масштабные санкции против РФ. По словам Путина, цель ограничений – «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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