Токаев: Казахстан не является «анти-Россией»

«Казахстан не является "анти-Россией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», – прокомментировал он «Казинформ» заявления о том, что Астана заигрывает с Западом. Накануне во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев отметил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму против России.