Токаев: Казахстан не является «анти-Россией»
Казахстан придерживается курса на сотрудничество с Россией и не является «анти-Россией», заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Казахстан не является "анти-Россией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», – прокомментировал он «Казинформ» заявления о том, что Астана заигрывает с Западом. Накануне во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев отметил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму против России.
В комментарии «Казинформ» он подчеркнул, что у Москвы и Астаны давние традиции сотрудничества. «Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации», – сказал он.
Казахстан не участвует в параллельном импорте в Россию и не имеет подсанкционных товаров, уточнил Токаев. При этом он отметил, что торговля «традиционными товарами» между странами растет и в 2022 г. объем достиг $25 млрд. Однако Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения, пояснил президент республики.
В августе на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс» Токаев призывал вывести из-под воздействия любых санкций и ограничений поставки продуктов питания и удобрений. Это, по его словам, необходимо для снижения продовольственного дисбаланса в странах.
После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. западные страны ввели масштабные санкции против РФ. По словам Путина, цель ограничений – «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.