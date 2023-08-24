Токаев призвал вывести продовольствие и удобрения из-под любых санкций

17 июля МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась. Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит готовности Запада выполнить ее условия для возобновления зерновой сделки.