Токаев призвал вывести продовольствие и удобрения из-под любых санкций
Продукты питания и удобрения должны быть выведены из-под действия любых санкций для укрепления продовольственной безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс».
«Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», – приводит слова Токаева его пресс-служба.
Казахстанский президент также обратил внимание на то, что членами БРИКС являются три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС превысил 50% от общемирового.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы Россия в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделит шести странам Африки по 25 000–50 000 т зерна и бесплатно его доставит.
17 июля МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась. Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит готовности Запада выполнить ее условия для возобновления зерновой сделки.
3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо» для экспорта продовольствия. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США должны способствовать выполнению зерновой сделки, а не обещать «задуматься над этим».