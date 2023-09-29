ПАРЛАСЕН будет препятствовать осуждению России из-за ситуации на Украине
Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) будет препятствовать действиям европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине. Об этом заявил председатель парламента Амадо Серрудо Асеведо на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках Первой международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».
Асеведо подчеркнул, что, несмотря на то что ПАРЛАСЕН стал наблюдателем в Евролате (Евро-Латиноамериканская парламентская ассамблея) недавно, он намерен использовать эту возможность.
«Мы подчеркиваем, что не допустим использования этого геополитического пространства, которое будет препятствовать достижению определенных честных целей», – заявил Асеведо.
25 сентября Володин назвал последствия «войны на истощение» против России, которую ведут Вашингтон и Брюссель. Среди них – нехватка оружия и боеприпасов, провал контрнаступления ВСУ, а также рост недоверия к политикам ЕС и США.