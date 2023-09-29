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ПАРЛАСЕН будет препятствовать осуждению России из-за ситуации на Украине

Ведомости

Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) будет препятствовать действиям европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине. Об этом заявил председатель парламента Амадо Серрудо Асеведо на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках Первой международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».

Асеведо подчеркнул, что, несмотря на то что ПАРЛАСЕН стал наблюдателем в Евролате (Евро-Латиноамериканская парламентская ассамблея) недавно, он намерен использовать эту возможность.

«Мы подчеркиваем, что не допустим использования этого геополитического пространства, которое будет препятствовать достижению определенных честных целей», – заявил Асеведо.

25 сентября Володин назвал последствия «войны на истощение» против России, которую ведут Вашингтон и Брюссель. Среди них – нехватка оружия и боеприпасов, провал контрнаступления ВСУ, а также рост недоверия к политикам ЕС и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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