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Володин назвал последствия «войны на истощение» против России

Ведомости

«Война на истощение», которую ведут Вашингтон и Брюссель против Москвы, привела к нехватке оружия у стран Запада, экономическим проблемам, потере доверия населения и др. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«7 фактов, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России. Байден, Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его «войной на истощение». Влили огромные средства в милитаризацию киевского режима», – написал он.

К последствиям этой войны Володин отнес в том числе нехватку оружия и боеприпасов, а также провал контрнаступления ВСУ. «В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву», – пояснил Володин. Он отметил, что большинство жителей США и стран ЕС выступают против поставок оружия Украине. 

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Помимо этого, по словам спикера Госдумы, в ЕС и США уровень недоверия к политикам среди населения достиг максимальных значений. В частности, деятельность президента США Джо Байдена не одобряют 57% жителей, президента Франции Эмманюэля Макрона – 69%, канцлера Германии Олафа Шольца – 72%.  

Среди других последствий Володин выделил экономические проблемы ЕС и США, нехватку личного состава украинской армии, утрату финансовой самостоятельности Украины в связи со снижением ВВП страны на 30,4% по итогам 2022 г., а также потерю 53,7% украинского населения, часть которого стала гражданами России, а часть – сбежала. 

«Эти 7 фактов говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации, либо Украина перестанет существовать как государство», – подчеркнул Володин. 

Российская сторона неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву. В частности, в середине августа президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, оказывая военную поддержку Киеву, способствуют разжиганию конфликта на Украине. 11 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру, но урегулирования конфликта не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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