Володин назвал последствия «войны на истощение» против России

К последствиям этой войны Володин отнес в том числе нехватку оружия и боеприпасов, а также провал контрнаступления ВСУ. «В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву», – пояснил Володин. Он отметил, что большинство жителей США и стран ЕС выступают против поставок оружия Украине.