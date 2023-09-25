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Медведчук назвал три условия для разрядки кризиса на Украине

Ведомости

Украинский оппозиционный политик и бизнесмен Виктор Медведчук назвал три условия, необходимые для разрядки конфликта на Украине. Об этом он рассказал в своей статье для газеты «Аргументы и факты». 

Среди условий, которые выделил Медведчук, – «признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся», «приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами», а также создание новой системы безопасности, поскольку «мир уже давно дошел до опасной черты».

По словам Медведчука, у России должны быть гарантии, что страны Запада не подвергнут ее «военному вмешательству «экспорта демократии». «Без этих гарантий любая страна может быть объявлена агрессивной, отсталой, коррупционной и недемократической, что якобы даст оправдание военного вмешательства», – заявил Медведчук. Он также отметил, что сейчас «Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия», которое передает Украине».

В середине августа президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, оказывая военную поддержку Киеву, способствуют разжиганию конфликта на Украине. Глава государства отметил, что страны – члены НАТО продолжают наращивать наступательные потенциалы и пытаются перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.

После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя, четвертая, встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле. После этого процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Москвы неоднократно говорила, что открыта к переговорам, однако их проведение невозможно из-за этого документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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