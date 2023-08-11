Медведев: капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру
Капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру, но урегулирования конфликта не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя выделение США средств на украинское контрнаступление.
«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что факт выделения средств на военную помощь Украине важен для американской элиты и властей ЕС, поскольку «миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара"».
10 августа президент США Джо Байден попросил конгресс США одобрить дополнительные расходы в размере $40 млрд, $24 млрд из которых пойдут на помощь Украине.
8 августа официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Reuters писало, что Вашингтон планирует выделить Киеву $200 млн. По данным Пентагона на конец июля 2023 г., объем предоставленной Киеву военной помощи со стороны США превысил $43 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».