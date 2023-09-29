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СМИ: азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха

Ведомости

Бывший командующий армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенант Левон Мнацаканян задержан азербайджанской стороной. Об этом сообщил глава общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

О задержании генерал-лейтенанта также пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении военачальника. Отмечается, что Мнацаканян пытался выехать из Карабаха в армянский город Горис. Его задержали на КПП «Лачин».

Левону Мнацаканяну 58 лет. Он занимал пост министра обороны непризнанной республики и командующего ее армией с 2015 по 2018 г. До этого был заместителем начальника главного штаба вооруженных сил Армении.

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27 сентября при попытке проехать из Карабаха в Армению азербайджанские власти задержали экс-госминистра непризнанной республики, бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. На следующий день ему предъявили обвинение в финансировании терроризма. Варданяна заключили под стражу на четыре месяца.

28 сентября сдаться Баку принял решение бывший министр иностранных дел непризнанной республики, советник президента Давид Бабаян.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур. Населению предписано «ознакомиться с условиями реинтеграции» и принять решение о переезде из Карабаха. Уточнялось, что выехать также смогут сложившие оружие военнослужащие.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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