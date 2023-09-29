СМИ: азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур. Населению предписано «ознакомиться с условиями реинтеграции» и принять решение о переезде из Карабаха. Уточнялось, что выехать также смогут сложившие оружие военнослужащие.