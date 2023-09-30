Село Муром Белгородской области попало под обстрел ВСУ

29 сентября из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы в селе Дорогощь Грайворонского городского округа. Гладков тогда уточнил, что пострадавших в результате атаки не было, поскольку учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате. Осколки снарядов также повредили автомобиль и два частных жилых дома. В ночь на 30 сентября средства ПВО, по информации Минобороны, уничтожили над регионом девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Губернатор сообщал об отсутствии пострадавших и разрушений.