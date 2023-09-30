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Село Муром Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Ведомости

Украинские военные атаковали окраину села Муром в Белгородской области, повреждения получили три частных дома, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений», – написал он, добавив, что на месте происшествия находятся оперативные службы, власти организовали подомовой обход.

Ранее по теме: ВСУ обстреляли школу в селе Белгородской области

29 сентября из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы в селе Дорогощь Грайворонского городского округа. Гладков тогда уточнил, что пострадавших в результате атаки не было, поскольку учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате. Осколки снарядов также повредили автомобиль и два частных жилых дома. В ночь на 30 сентября средства ПВО, по информации Минобороны, уничтожили над регионом девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Губернатор сообщал об отсутствии пострадавших и разрушений.

В Белгородской и других приграничных областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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