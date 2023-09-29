ВСУ обстреляли школу в селе Белгородской области

Утром 29 сентября в небе над Белгородской областью средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Гладков также опубликовал сводку об ударах со стороны Украины по региону за 28 сентября. За сутки над Белгородской областью сбили в общей сложности три беспилотника. В районе села Староселье ВСУ попытались нанести удар дроном-камикадзе.