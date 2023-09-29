ВСУ обстреляли школу в селе Белгородской области
Здание школы в селе Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области пострадало после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, обошлось без пострадавших – учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате.
Кроме того, осколки снарядов повредили автомобиль и два частных жилых дома. В зданиях выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы.
Утром 29 сентября в небе над Белгородской областью средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Гладков также опубликовал сводку об ударах со стороны Украины по региону за 28 сентября. За сутки над Белгородской областью сбили в общей сложности три беспилотника. В районе села Староселье ВСУ попытались нанести удар дроном-камикадзе.