Минобороны сообщило о перехвате дрона над Белгородской областью

Кроме того, за 28 сентября по территории области было выпущено не менее 133 снарядов. В частности, по селу Староселье противник выпустил 40 артиллерийских боеприпасов. Город Шебекино был атакован при помощи трех минометных и шести танковых снарядов. По словам Гладкова, в результате обстрелов никто не пострадал.