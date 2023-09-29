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Минобороны сообщило о перехвате дрона над Белгородской областью

Ведомости

Утром 29 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Украинский дрон был сбит в 09:45 мск. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не сообщал о последствиях инцидента.

Незадолго до сообщения Минобороны он опубликовал в своем Telegram-канале сводку об ударах ВСУ по региону за 28 сентября. За сутки над Белгородской областью было сбито в общей сложности три беспилотника. Также в районе села Староселье противник попытался нанести удар при помощи дрона-камикадзе. 

Кроме того, за 28 сентября по территории области было выпущено не менее 133 снарядов. В частности, по селу Староселье противник выпустил 40 артиллерийских боеприпасов. Город Шебекино был атакован при помощи трех минометных и шести танковых снарядов. По словам Гладкова, в результате обстрелов никто не пострадал. 

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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