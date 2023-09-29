Минобороны сообщило о перехвате дрона над Белгородской областью
Утром 29 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Украинский дрон был сбит в 09:45 мск. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не сообщал о последствиях инцидента.
Незадолго до сообщения Минобороны он опубликовал в своем Telegram-канале сводку об ударах ВСУ по региону за 28 сентября. За сутки над Белгородской областью было сбито в общей сложности три беспилотника. Также в районе села Староселье противник попытался нанести удар при помощи дрона-камикадзе.
Кроме того, за 28 сентября по территории области было выпущено не менее 133 снарядов. В частности, по селу Староселье противник выпустил 40 артиллерийских боеприпасов. Город Шебекино был атакован при помощи трех минометных и шести танковых снарядов. По словам Гладкова, в результате обстрелов никто не пострадал.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.