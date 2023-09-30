Начальник штаба обороны Канады указал на быстрое пополнение Россией боеприпасов
Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось, такая ситуация вызывает тревогу, заявил начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр.
Правительство Канады намерено сократить расходы на оборону на $1 млрд, пишет радиостанция Radio-Canada. При этом, по словам Эйра, в стране наблюдается нехватка боеприпасов, техники и личного состава. В частности, как указал генерал, Канада производит недостаточно снарядов калибра 155 мм, которые востребованы на Украине. По его данным, с апреля 2022 г. Канада поставила Киеву 40 000 таких боеприпасов. В стране производится около 3000 таких снарядов в месяц, однако с февраля прошлого года объемы выпуска не росли.
Такая ситуация вызывает обеспокоенность, в том числе и среди союзников по НАТО, заявил Уэйн. По его словам, если канадской армии придется тратить боеприпасы такими же темпами, как Украине, то запасы будут исчерпаны в течение «нескольких дней».
«Эта тема поднимается на каждой встрече в рамках НАТО, которую я посещаю. Это вызывает все большую тревогу, поскольку если мы посмотрим на возможности пополнения запасов боеприпасов в России, то это происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось», – сказал он.
В сентябре премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада передаст Украине еще 35 беспилотников, легкую военную технику и боеприпасы в составе очередного пакета помощи. Страна также окажет помощь в обучении военнослужащих и ремонте боевых машин. Премьер также отметил, что республика поможет Киеву обучить пилотов управлению истребителями F-16 и окажет поддержку в обслуживании танков Leopard 2.
В России после начала спецоперации на Украине неоднократно говорили о необходимости наращивания объемов производства вооружения. В марте 2023 г. к этому призывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, Шойгу поручил увеличить в два раза производство высокоточных средств поражения, а Медведев призвал нарастить производство боеприпасов. В августе президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90 «Прорыв».