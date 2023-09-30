Начальник штаба обороны Канады указал на быстрое пополнение Россией боеприпасов

Правительство Канады намерено сократить расходы на оборону на $1 млрд, пишет радиостанция Radio-Canada. При этом, по словам Эйра, в стране наблюдается нехватка боеприпасов, техники и личного состава. В частности, как указал генерал, Канада производит недостаточно снарядов калибра 155 мм, которые востребованы на Украине. По его данным, с апреля 2022 г. Канада поставила Киеву 40 000 таких боеприпасов. В стране производится около 3000 таких снарядов в месяц, однако с февраля прошлого года объемы выпуска не росли.