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Минобороны назвало суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

Ведомости

Украина потеряла до 430 военных убитыми и ранеными на донецком направлении, где российские силы отразили семь атак, в том числе у Клещеевки и Марьинки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик ДНР», – говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ на южнодонецком направлении уничтожили более 120 украинских военных, а на херсонском направлении потери противника за сутки составили до 40 человек, следует из сводки оборонного ведомства. На запорожском направлении, как отмечается в сообщении, нанесено огневое поражение в районе населенного пункта Вербовое, потери ВСУ составили до 30 военных. Поражены американская гаубица М119 и британская установка FH70.

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На купянском направлении, по информации оборонного ведомства, уничтожено до 20 украинских военных, поражена артиллерийская система М777. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами армейской авиации и огнем артиллерии отразили две атаки украинских сил в разных районах ДНР и ЛНР. 

Помимо этого, за последние сутки российские войска уничтожили три склада боеприпасов противника в Херсонской области и Краматорске ДНР, а средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и реактивный снаряд системы HIMARS, говорится в сводке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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