Минобороны назвало суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

Кроме того, ВС РФ на южнодонецком направлении уничтожили более 120 украинских военных, а на херсонском направлении потери противника за сутки составили до 40 человек, следует из сводки оборонного ведомства. На запорожском направлении, как отмечается в сообщении, нанесено огневое поражение в районе населенного пункта Вербовое, потери ВСУ составили до 30 военных. Поражены американская гаубица М119 и британская установка FH70.