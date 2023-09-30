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Володин призвал расширить сотрудничество России и Кубы в сфере образования

Ведомости

России и Кубе следует расширить сотрудничество в гуманитарной сфере и образовании, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (местным парламентом) Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Встреча прошла в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

По его оценке, новые форматы взаимодействия двух стран уже показали свою эффективность, о чем свидетельствует, в частности, шестикратное увеличение товарооборота. Происходит это в первую очередь из-за работы президентов двух стран, добавил Володин.

«Приняты решения, которые позволят нам дальше строить отношения, совместно развивать экономику, сближать позиции <...> Правильно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, образовании», – приводит его слова пресс-служба нижней палаты.

Приоритетными направлениями для совместных проектов являются, отметил Володин, добыча и переработка ресурсов, туризм, солнечная энергетика и производство тростникового сахара.

В апреле прошлого года Володин посетил Кубу с официальным визитом, там состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и кубинским парламентом. В июне Россию посетил премьер-министр Кубы Николас Марреро Крус, встретившийся в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский президент отметил союзнический характер двусторонних отношений России и Кубы и выразил надежду на их дальнейшее развитие по ряду направлений, в том числе в области энергетики и туризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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