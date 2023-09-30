Володин призвал расширить сотрудничество России и Кубы в сфере образования

В апреле прошлого года Володин посетил Кубу с официальным визитом, там состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и кубинским парламентом. В июне Россию посетил премьер-министр Кубы Николас Марреро Крус, встретившийся в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский президент отметил союзнический характер двусторонних отношений России и Кубы и выразил надежду на их дальнейшее развитие по ряду направлений, в том числе в области энергетики и туризма.