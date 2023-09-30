Володин призвал расширить сотрудничество России и Кубы в сфере образования
России и Кубе следует расширить сотрудничество в гуманитарной сфере и образовании, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (местным парламентом) Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Встреча прошла в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».
По его оценке, новые форматы взаимодействия двух стран уже показали свою эффективность, о чем свидетельствует, в частности, шестикратное увеличение товарооборота. Происходит это в первую очередь из-за работы президентов двух стран, добавил Володин.
«Приняты решения, которые позволят нам дальше строить отношения, совместно развивать экономику, сближать позиции <...> Правильно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, образовании», – приводит его слова пресс-служба нижней палаты.
Приоритетными направлениями для совместных проектов являются, отметил Володин, добыча и переработка ресурсов, туризм, солнечная энергетика и производство тростникового сахара.
В апреле прошлого года Володин посетил Кубу с официальным визитом, там состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и кубинским парламентом. В июне Россию посетил премьер-министр Кубы Николас Марреро Крус, встретившийся в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский президент отметил союзнический характер двусторонних отношений России и Кубы и выразил надежду на их дальнейшее развитие по ряду направлений, в том числе в области энергетики и туризма.