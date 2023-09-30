Азербайджан обвинил Армению в гибели военного на границе

В армянском минобороны отреагировали на обвинения Баку. Там заявили, что сообщение минобороны соседней страны о том, что армянские подразделения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций в восточной части границы, в результате чего погиб военнослужащий, не соответствует действительности.