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Азербайджан обвинил Армению в гибели военного на границе

Ведомости

В результате обстрела с территории Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана. В армянском военном ведомстве эти заявления назвали не соответствующими действительности.

Огонь из снайперской винтовки по позициям азербайджанской армии был открыт в полдень 30 сентября, утверждают в Баку. По информации минобороны страны, обстрел шел с позиции ВС Армении в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.

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«В результате обстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Оруджев Вусал Хейбалы оглу. Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры», – говорится в сообщении.

В армянском минобороны отреагировали на обвинения Баку. Там заявили, что сообщение минобороны соседней страны о том, что армянские подразделения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций в восточной части границы, в результате чего погиб военнослужащий, не соответствует действительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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