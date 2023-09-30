Азербайджан обвинил Армению в гибели военного на границе
В результате обстрела с территории Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана. В армянском военном ведомстве эти заявления назвали не соответствующими действительности.
Огонь из снайперской винтовки по позициям азербайджанской армии был открыт в полдень 30 сентября, утверждают в Баку. По информации минобороны страны, обстрел шел с позиции ВС Армении в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.
«В результате обстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Оруджев Вусал Хейбалы оглу. Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры», – говорится в сообщении.
В армянском минобороны отреагировали на обвинения Баку. Там заявили, что сообщение минобороны соседней страны о том, что армянские подразделения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций в восточной части границы, в результате чего погиб военнослужащий, не соответствует действительности.