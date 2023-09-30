В США проголосуют по плану финансирования правительства без помощи Киеву

Как отмечает издание, для принятия этого проекта Маккарти потребуется две трети голосов, а значит, без поддержки демократов документ не пройдет. Сам Маккарти заявил, что если президент США Джо Байден прикажет своим сопартийцам голосовать против проекта, то «шатдаун» будет на его совести. Помощь Киеву не должна включаться в план, поскольку у него «уже есть $3 млрд», добавил он. Голосование по проекту должно состояться в ближайшее время.