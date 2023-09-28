В сенате США согласовали план бюджета с сокращением помощи Украине

В сенате США согласовали план бюджета с сокращением помощи УкраинеРиск шатдауна пока не преодолен
Демократы и республиканцы в сенате США в ночь на 27 сентября по Москве согласовали проект краткосрочного бюджета до 17 ноября. При поддержке обеих палат конгресса это может помочь отсрочить закрытие федерального правительства (так называемый шатдаун) на шесть недель. В противном случае это произойдет 30 сентября.
Предварительное соглашение достигнуто в том числе благодаря уменьшению суммы планируемой краткосрочной военной помощи Украине: сенаторы предлагают ассигновать на нее $4,49 млрд и выделить $1,65 млрд дополнительной финансовой помощи вместо запрошенных президентом США Джо Байденом в августе у конгресса среди прочих расходных статей $24 млрд.
Сделку ожидает еще одно голосование в сенате, после чего текст законопроекта отправят в палату представителей конгресса США. Там республиканцы до сих пор не могут договориться об условиях финансирования правительства.
На протяжении последних двух недель спикер палаты Кевин Маккарти пытается заручиться поддержкой крайне правых членов своей партии, которые отказывались голосовать за краткосрочный бюджет и требовали среди всего прочего сокращения расходов, создания комиссии по обсуждению проблемы госдолга и др.
Маккарти предложил голосовать не за единый проект краткосрочного бюджета, а за 12 отдельных долгосрочных программ финансирования федеральных ведомств, включая Пентагон.
Во вторник, 26 сентября, члены палаты представителей проголосовали за начало обсуждения этих документов. Первыми на повестке дня стоят бюджетные планы по обороне, сельскому хозяйству, госдепартаменту и национальной безопасности.
В пятницу, 29 сентября, спикер планирует вынести на обсуждение финансирование пограничного контроля и создание спецкомиссии по обсуждению проблем госдолга. В случае одобрения перечисленные законопроекты обеспечат финансирование перечисленных направлений до окончания финансового года (до 30 сентября 2024 г.).
После голосования по отдельным проектам их направят на утверждение в сенат. Но есть риск, что демократы не проголосуют за них.
Республиканцы в палате представителей предлагают совокупное сокращение расходов на $60 млрд (они не затронули траты на оборону и non discretionary spending – расходные статьи, которые трудно изменить: пенсии и медстраховка ветеранов), а демократы выступают против снижения расходов в таких размерах.
Наиболее активным противником выделения средств Украине оказалась республиканка Марджори Тейлор Грин. «Сколько республиканцев проголосуют за предоставление Байдену карт-бланша на финансирование его прокси-войны с Россией?» – заявила политик на своей страничке в соцсети X (бывший Twitter).
Она также призвала коллег даже не обсуждать отдельный законопроект по финансированию Пентагона, но в итоге оказалась в одиночестве. В июне президент США заявил, что Америка будет поддерживать Украину «столько, сколько понадобится».
При этом, согласно опросу, проведенному SSRS по заказу CNN (за 4 августа 2023 г.), 55% американцев считают, что конгресс США не должен одобрять новые пакеты помощи Украине. 51% уверен, что Соединенные Штаты уже сделали достаточно.
Шатдауны в США
В истории США был 21 шатдаун, самый долгий – 35 дней – в президентство Дональда Трампа.
Республиканцы не добьются значительного сокращения или прекращения военной помощи для Украины, заявила «Ведомостям» руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. С учетом расклада внутриполитических сил, а также существующей системы одобрения бюджета у обеих партий нет иного выхода, кроме как пойти на уступки друг другу, считает эксперт.
Она также подчеркнула, что требования правого крыла республиканской партии относительно Украины – своеобразный предвыборный прием, направленный не столько против Киева, сколько против Байдена. Пока непонятно, сколько времени потребуется палате представителей для принятия бюджетной резолюции и ее согласования с версией, принятой сенатом. Поэтому шатдаун кажется неизбежным, считает политолог Ян Веселов.
По закону о борьбе с дефицитом (Antideficiency Act) 1884 г. федеральные ведомства не могут использовать денежные средства без согласия конгресса. В случае когда законодательный орган не может одобрить 12 законопроектов об ассигнованиях, все федеральные органы должны приостановить деятельность – за исключением особых случаев – до разрешения ситуации. Если конгресс примет только часть ассигнований, то не работают только те ведомства, которым их не одобрили.
Полномочия президента США позволяют Байдену в случае необходимости обойти финансовые ограничения со стороны конгресса и выделить часть средств Украине, напомнил американист, доктор юридических наук Александр Домрин. «Это так называемые остаточные полномочия президента, когда он в рамках конституционной системы сдержек и противовесов может направить небольшую долю бюджета на какую-то из инициатив», – объяснил эксперт.
Он уточнил, что к этому инструменту прибегают лишь в случае крайней необходимости. По словам Домрина, в случае шатдауна Байден вряд ли будет выделять деньги Киеву в обход конгресса, так как это негативно отразится на его рейтинге и перспективах переизбрания.