В сенате США согласовали план бюджета с сокращением помощи Украине

По закону о борьбе с дефицитом (Antideficiency Act) 1884 г. федеральные ведомства не могут использовать денежные средства без согласия конгресса. В случае когда законодательный орган не может одобрить 12 законопроектов об ассигнованиях, все федеральные органы должны приостановить деятельность – за исключением особых случаев – до разрешения ситуации. Если конгресс примет только часть ассигнований, то не работают только те ведомства, которым их не одобрили.