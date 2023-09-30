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Володин сообщил о росте товарооборота между Россией и Венесуэлой на 47%

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Товарооборот между Россией и Венесуэлой за пять месяцев этого года вырос более чем на 47%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригесом Гомесом.

«Это очень хороший результат взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», – приводит его слова пресс-служба нижней палаты.

В ходе встречи, прошедшей в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», Володин и Гомес подписали соглашение о парламентском сотрудничестве. Спикер ГД отметил, что отношения между РФ и Венесуэлой развиваются благодаря работе их президентов, а задача парламентов — вывести диалог на качественно новый уровень, обеспечив законодательно реализацию договоренностей, достигнутых главами государств.

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«Венесуэлу и Россию связывают не только узы дружбы и давние отношения. Мы партнеры и единомышленники, выступаем за многополярный мир, построение справедливого миропорядка», – рассказал Володин.

Гомес, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Москвы и Каракаса строилось на основе братских отношений, без какого‑либо принуждения и доминирования, а однополярный мир прекратил свое существование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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