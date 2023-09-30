Володин сообщил о росте товарооборота между Россией и Венесуэлой на 47%
Товарооборот между Россией и Венесуэлой за пять месяцев этого года вырос более чем на 47%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригесом Гомесом.
«Это очень хороший результат взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», – приводит его слова пресс-служба нижней палаты.
В ходе встречи, прошедшей в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», Володин и Гомес подписали соглашение о парламентском сотрудничестве. Спикер ГД отметил, что отношения между РФ и Венесуэлой развиваются благодаря работе их президентов, а задача парламентов — вывести диалог на качественно новый уровень, обеспечив законодательно реализацию договоренностей, достигнутых главами государств.
«Венесуэлу и Россию связывают не только узы дружбы и давние отношения. Мы партнеры и единомышленники, выступаем за многополярный мир, построение справедливого миропорядка», – рассказал Володин.
Гомес, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Москвы и Каракаса строилось на основе братских отношений, без какого‑либо принуждения и доминирования, а однополярный мир прекратил свое существование.