В Венесуэле начали тестировать карты «Мир»

В июле директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила, что в 2023 г. регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией.