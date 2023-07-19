В Венесуэле начали тестировать карты «Мир»
В Венесуэле начали тестирование работы с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов, уже, по сути, дан старт приему платежей [картами "Мир"]. В Каракасе это пока в тестовом режиме», – сообщил посол (цитата по ТАСС). По его словам, еще остались технические вопросы, но специалисты их прорабатывают.
Карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. В марте этого года карты начали принимать банки Кубы. О том, что российская платежная система начнет работу и в Венесуэле, стало известно в июне.
В июле директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила, что в 2023 г. регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией.