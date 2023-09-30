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ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Горожанка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены три жилых домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он.

30 сентября ВСУ обстреляли поселок Погар в Брянской области, что привело к нарушению электроснабжения. 28 сентября над территорией региона было сбито два украинских беспилотника, в результате произошедшего никто не пострадал.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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