ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Горожанка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены три жилых домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он.
30 сентября ВСУ обстреляли поселок Погар в Брянской области, что привело к нарушению электроснабжения. 28 сентября над территорией региона было сбито два украинских беспилотника, в результате произошедшего никто не пострадал.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.