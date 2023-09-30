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Политика

Палата представителей США утвердила исключающий Украину проект финансирования кабмина

Ведомости

Палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней, сообщает The Washington Post.

План был одобрен благодаря тому, что представители Республиканской и Демократической партий в палате представителей смогли прийти к компромиссу: промежуточный бюджет будет содержать средства на покрытие расходов, связанных с устранением последствий природных катаклизмов внутри США, однако он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. На последнем пункте настаивали республиканцы, которые имеют большинство в нижней палате конгресса.

Теперь промежуточный проект бюджета должен одобрить сенат, где большинство за демократами, они же настаивают на продолжении финансирования украинского режима. Издание отмечает, что пока сложно сказать, сможет ли данный проект пройти одобрение в сенате, однако если этого не произойдет до 1 октября, когда закончатся средства, предусмотренные предыдущим бюджетом на финансирование деятельности правительства США, то кабмин страны будет вынужден прекратить большую часть своей деятельности, наступит так называемый «шатдаун». Предполагается, что по истечении 45 дней обе партии согласуют и утвердят полноценный бюджетный план.

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Спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти ранее заявил, что если президент США Джо Байден прикажет своим однопартийцам голосовать против проекта, то «шатдаун» будет на его совести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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