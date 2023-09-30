Палата представителей США утвердила исключающий Украину проект финансирования кабмина

Теперь промежуточный проект бюджета должен одобрить сенат, где большинство за демократами, они же настаивают на продолжении финансирования украинского режима. Издание отмечает, что пока сложно сказать, сможет ли данный проект пройти одобрение в сенате, однако если этого не произойдет до 1 октября, когда закончатся средства, предусмотренные предыдущим бюджетом на финансирование деятельности правительства США, то кабмин страны будет вынужден прекратить большую часть своей деятельности, наступит так называемый «шатдаун». Предполагается, что по истечении 45 дней обе партии согласуют и утвердят полноценный бюджетный план.