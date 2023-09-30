Минобороны показало видео уничтожения пункта погрузки и техники ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России поразили железнодорожный пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Видеозапись нанесения удара ведомство опубликовало в своем Telegram-канале. В министерстве пояснили, что погрузка украинского эшелона с бронетехникой, предназначенной для отправки на фронт, была выявлена средствами разведки.
«Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», – говорится в сообщении. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что в результате удара пункт погрузки был уничтожен.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.