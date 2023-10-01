СМИ: Британия отправит на Украину войска для обучения военных
Минобороны Британии намерено впервые разместить на Украине свои войска «в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании». Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса.
В статье сказано, что Шэппс провел переговоры о переносе официальной программы подготовки украинских военных под руководством Великобритании «на Украину», вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО». Он призвал британских оборонных фирм открывать больше заводов на Украине.
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин прокомментировала информацию о том, что Британия собирается разместить военных на Украине, чтобы обучать там бойцов ВСУ. «Никаких американских войск [на Украине]!», – написала она в X (бывший Twitter).
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.