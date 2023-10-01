СМИ: Британия отправит на Украину войска для обучения военных

В статье сказано, что Шэппс провел переговоры о переносе официальной программы подготовки украинских военных под руководством Великобритании «на Украину», вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО». Он призвал британских оборонных фирм открывать больше заводов на Украине.