Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Краснодарским краем
Утром 1 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО, добавили в оборонном ведомстве. В аэропорту Сочи задержаны 14 рейсов, один отменен, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания» по состоянию на 9:09.
Минобороны регулярно сообщает о попытках атак дронами со стороны Украины. Так, 22 сентября украинский БПЛА был сбит в Туапсинском районе Краснодарского края. В ночь на 30 сентября средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью, сообщало Минобороны.