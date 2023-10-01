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Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Краснодарским краем

Ведомости

Утром 1 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 

«1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО, добавили в оборонном ведомстве. В аэропорту Сочи задержаны 14 рейсов, один отменен, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания» по состоянию на 9:09.

Минобороны регулярно сообщает о попытках атак дронами со стороны Украины. Так, 22 сентября украинский БПЛА был сбит в Туапсинском районе Краснодарского края. В ночь на 30 сентября средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью, сообщало Минобороны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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