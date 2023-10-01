Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Краснодарским краем

Минобороны регулярно сообщает о попытках атак дронами со стороны Украины. Так, 22 сентября украинский БПЛА был сбит в Туапсинском районе Краснодарского края. В ночь на 30 сентября средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью, сообщало Минобороны.