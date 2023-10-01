В Смоленской области сообщили о новых попытках атак беспилотников ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить двумями беспилотниками по объектам в Смоленской области, в общей сложности утром 1 октября было подавлено пять БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Ранее Анохин рассказал, что силы ПВО и РЭБ подавили в Заднепровском районе Смоленска три украинских беспилотника самолетного типа. Через час, по данным Минобороны, ВСУ попытались совершить еще две атаки. Первая попытка атаки произошла около 9:00 мск, вторая – около 10:00, уточняла пресс-служба оборонного ведомства.
«В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал Анохин.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет, на месте работают оперативные службы.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Краснодарским краем, из-за чего временно не принимал рейсы аэропорт Сочи.