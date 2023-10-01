В Смоленской области сообщили о новых попытках атак беспилотников ВСУ

Ранее Анохин рассказал, что силы ПВО и РЭБ подавили в Заднепровском районе Смоленска три украинских беспилотника самолетного типа. Через час, по данным Минобороны, ВСУ попытались совершить еще две атаки. Первая попытка атаки произошла около 9:00 мск, вторая – около 10:00, уточняла пресс-служба оборонного ведомства.