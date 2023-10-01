Три грузовых судна вышли из украинских портов
Три грузовых судна покинули украинские черноморские порты, передает Reuters со ссылкой на данные сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 22 сентября сообщил, что три грузовых судна направляются в украинские порты Черного моря для дальнейшего экспорта сельскохозяйственной продукции и железной руды для Китая, Египта и Испании. Речь идет о балкерах Azara, Ying Hao 01 и Eneida, которые шли в порты Южный и Черноморск, чтобы загрузить более 127 000 т украинской продукции.
По данным MarineTraffic, в обратном направлении, в украинские порты, также направляются пять новых грузовых судов – Olga, Ida, Forza Doria, New Legacy и Danny Boy.
В августе Украина сообщила, что из порта Одессы по временным коридорам, открытым Киевом после прекращения зерновой сделки, вышли два судна Primus и Joseph Schulte, которые находились там с февраля 2022 г. А судна Resilient Africa и Aroyat стали первыми сухогрузами, которые прибыли в украинский порт по временным коридорам.
17 июля Россия покинула зерновую сделку, которая была заключена в июле 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Решение было обусловлено невыполнением второй части соглашения, которая касается отмены ограничений на экспорт российской продукции.
10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. 12 августа была открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам.