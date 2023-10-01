Три грузовых судна вышли из украинских портов

В августе Украина сообщила, что из порта Одессы по временным коридорам, открытым Киевом после прекращения зерновой сделки, вышли два судна Primus и Joseph Schulte, которые находились там с февраля 2022 г. А судна Resilient Africa и Aroyat стали первыми сухогрузами, которые прибыли в украинский порт по временным коридорам.