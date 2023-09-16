Два судна направились по временному коридору в украинские порты

Украинские ВМС 10 августа объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в украинские порты. 16 августа из порта Одессы вышел и достиг пролива Босфор контейнеровоз Joseph Schulte. Он стал первым судном с сельхозпродукцией, которое достигло пролива после выхода России из зерновой сделки. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о прохождении двух судов через временный коридор в Черном море.