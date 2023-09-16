Два судна направились по временному коридору в украинские порты
Первые два грузовых судна направились по временному коридору в украинские порты для погрузки зерна, чтобы затем поставить его в страны Африки и Азии, сообщил Reuters вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков.
По его словам, в направлении украинских портов по коридору в Черном море 16 сентября вышли сухогрузы Resilient Africa и Aroyat. Они планируют погрузить почти 20 000 т пшеницы для Африки и Азии, уточнил Кубраков. Данные о перевозках показали, что корабли следовали по маршрутам в северной части Черного моря.
Из порта Одессы через временный коридор в Черном море, который проходит вдоль западного побережья вблизи Румынии и Болгарии, вышли на данный момент пять судов, указывает Reuters.
Представитель ООН заявил агентству, что организация не участвует в перемещении этих судов, однако приветствует «все усилия по возобновлению нормальной торговли, особенно жизненно важными продовольственными товарами, которые помогают снабжать и стабилизировать глобальные продовольственные рынки».
Украинские ВМС 10 августа объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в украинские порты. 16 августа из порта Одессы вышел и достиг пролива Босфор контейнеровоз Joseph Schulte. Он стал первым судном с сельхозпродукцией, которое достигло пролива после выхода России из зерновой сделки. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о прохождении двух судов через временный коридор в Черном море.
17 июля Россия покинула зерновую сделку, которая была заключена в июле 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Решение было обусловлено невыполнением второй части соглашения, которая касается отмены ограничений на экспорт российской продукции.