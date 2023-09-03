Зеленский заявил о проходе двух судов через коридор в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прохождении еще двух судов через временный коридор в Черном море.
«Еще два судна успешно прошли нашим временным "зерновым коридором", – написал он в социальной сети X (ранее Twitter).
1 сентября Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что из порта Южный в 30 км от Одессы вышли два судна, которые находились в порту с 22 и 16 февраля прошлого года. Балкеры Anna-Theresa (под флагом Либерии) и Ocean Courtesy (под флагом Маршалловых островов) вышли из Южного и отправились к Босфору. Они перевозили 56 тыс. тонн чугуна и 172 тыс. тонн железорудного концентрата.
16 августа из порта Одессы вышел и достиг пролива Босфор контейнеровоз Joseph Schulte. Он стал первым судном с сельхозпродукцией, которое достигло пролива после выхода России из зерновой сделки.
Зерновая сделку заключили 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Она включает в себя два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г.
Россия вышла из «черноморской инициативы», сославшись на невыполнение договоренностей, которые касаются отмены ограничений на поставки российской продукции. В связи с этим 19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. О введении аналогичных мер объявила Украина.