Второе судно с зерном вышло из украинского порта по временному коридору

17 июля Россия покинула зерновую сделку, которая была заключена в июле 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Решение было обусловлено невыполнением второй части соглашения, которая касается отмены ограничений на экспорт российской продукции.