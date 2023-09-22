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Второе судно с зерном вышло из украинского порта по временному коридору

Ведомости

Загруженное украинским зерном грузовое судно Aroyat вышло из порта Черноморска, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской организацией).

Aroyat загружен 17 600 т пшеницы для Египта. Судно ходит под флагом Палау, его экипаж состоит из граждан Египта, Турции, Бельгии, Азербайджана и Албании.

«Это уже второе судно, использующее временный коридор для гражданских судов при входе в Черноморский порт для экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Азии», – отметил украинский министр.

До этого три дня назад Кубраков сообщил, что судно Resilient Africa с 3000 т пшеницы покинуло порт и направилось в сторону Босфора. Корабль ходит под флагом Либерии.

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Resilient Africa и Aroyat – первые сухогрузы, которые прибыли в украинский порт по временным коридорам, открытым Киевом после прекращения зерновой сделки. Ранее агентство Reuters указывало, что всего в украинские порты вышли пять судов.

В августе Украина сообщила, что из порта Одессы по временным коридорам вышли два судна Primus и Joseph Schulte, которые находились там с февраля 2022 г.

17 июля Россия покинула зерновую сделку, которая была заключена в июле 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Решение было обусловлено невыполнением второй части соглашения, которая касается отмены ограничений на экспорт российской продукции.

Украинские ВМС 10 августа объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в украинские порты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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