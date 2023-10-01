Экс-премьер Словакии пообещал приложить усилия для переговоров по Украине
Бывший премьер-министр Словакии, лидер партии «Направление – социальная демократия» (SMER) Роберт Фицо пообещал приложить все усилия для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
«[Конфликт на] Украине – огромная трагедия для всех. Если SMER будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Евросоюза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», – сказал Фицо на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Левоцентристская партия Фицо – SMER – победила на парламентских выборах в Словакии, набрав 22,94% голосов. Второе место заняла либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с 17,96% голосов. Третье место заняла социал-демократическая партия «Голос» (HLAS) с 15,22%.
Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка заявлял, что все еще видит возможность организовать правящую коалицию, а его партия сделает все возможное, чтобы помешать SMER сформировать правительство.
Фицо был премьером Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он является основателем SMER, которая создавалась для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров.
Как ранее заявил сенатор России Алексей Пушков, победа SMER является тревожным сигналом для «антироссийских кругов» в Европе. Сенатор отметил, что теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, поскольку «собственных мест в парламенте ему не хватит».