Экс-премьер Словакии пообещал приложить усилия для переговоров по Украине

«[Конфликт на] Украине – огромная трагедия для всех. Если SMER будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Евросоюза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», – сказал Фицо на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).