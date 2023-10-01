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Экс-премьер Словакии пообещал приложить усилия для переговоров по Украине

Ведомости

Бывший премьер-министр Словакии, лидер партии «Направление – социальная демократия» (SMER) Роберт Фицо пообещал приложить все усилия для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«[Конфликт на] Украине – огромная трагедия для всех. Если SMER будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Евросоюза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», – сказал Фицо на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Левоцентристская партия Фицо – SMER – победила на парламентских выборах в Словакии, набрав 22,94% голосов. Второе место заняла либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с 17,96% голосов. Третье место заняла социал-демократическая партия «Голос» (HLAS) с 15,22%.

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Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка заявлял, что все еще видит возможность организовать правящую коалицию, а его партия сделает все возможное, чтобы помешать SMER сформировать правительство.

Фицо был премьером Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он является основателем SMER, которая создавалась для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. 

Как ранее заявил сенатор России Алексей Пушков, победа SMER является тревожным сигналом для «антироссийских кругов» в Европе. Сенатор отметил, что теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, поскольку «собственных мест в парламенте ему не хватит».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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