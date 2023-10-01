В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Днем 1 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«1 октября т.г. около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – рассказали в оборонном ведомстве.
Губернатор Вячеслав Гладков в сводке обстрелов рассказал, что накануне, 30 сентября, после работы ПВО в поселке Разумное были выявлены разрушения в девяти частных домовладениях и 10 хозпостройках. Кроме того, повреждены пять автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта. Восемь взрывных устройств были сброшены с дрона в Борисовском районе в селе Богун-Городок, никто не пострадал. 1 октября при обстреле рынка в Шебекино пострадали три человека, сообщал Гладков.
Ранее сегодня Минобороны сообщило о срабатывании системы ПВО в Смоленской области, Краснодарском крае и Крыму. В частности, на севере полуострова были сбиты две ракеты «Гром-2».
В Белгородской и других приграничных областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.