В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Губернатор Вячеслав Гладков в сводке обстрелов рассказал, что накануне, 30 сентября, после работы ПВО в поселке Разумное были выявлены разрушения в девяти частных домовладениях и 10 хозпостройках. Кроме того, повреждены пять автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта. Восемь взрывных устройств были сброшены с дрона в Борисовском районе в селе Богун-Городок, никто не пострадал. 1 октября при обстреле рынка в Шебекино пострадали три человека, сообщал Гладков.