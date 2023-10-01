При обстреле рынка в Шебекино пострадали три человека
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 1 октября обстреляли район центрального рынка в Шебекино (Белгородская область), осколочные ранения получили три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, пострадавшую женщину везут в городскую больницу № 2 Белгорода, у нее осколочные ранения шеи. Еще двое мужчин получили ранения ног, первую помощь на месте обстрела им оказали сотрудники пожарной части, уточнил Гладков.
«Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу № 2 города Белгорода», – написал Гладков.
В результате атаки, по данным властей, были повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. На месте происшествия находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы, продолжается обход территории, добавил Гладков.
Рынок в Шебекино не первый раз попадает под обстрел со стороны Украины. В середине июля в результате удара реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» погибла женщина, которая в момент атаки ехала на велосипеде по тротуару. До этого, 1 июня, ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и с других приграничных территорий. К концу июня интенсивность обстрелов снизилась. 23 сентября повреждения при украинском обстреле получил цех на промышленном предприятии в Шебекино.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».