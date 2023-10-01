При обстреле рынка в Шебекино пострадали три человека

Рынок в Шебекино не первый раз попадает под обстрел со стороны Украины. В середине июля в результате удара реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» погибла женщина, которая в момент атаки ехала на велосипеде по тротуару. До этого, 1 июня, ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и с других приграничных территорий. К концу июня интенсивность обстрелов снизилась. 23 сентября повреждения при украинском обстреле получил цех на промышленном предприятии в Шебекино.