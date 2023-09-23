ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино

Днем ранее губернатор сообщал о сбитом на подлете к Белгороду беспилотнике. Гладков также рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района, в результате которого были выбиты окна в частном жилом доме, два автомобиля были посечены осколками.