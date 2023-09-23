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Политика

ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино

Ведомости

В результате обстрела Шебекино Белгородской области повреждения получил цех на промышленном предприятии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля», – написал он у себя в Telegram-канале.

Днем ранее губернатор сообщал о сбитом на подлете к Белгороду беспилотнике. Гладков также рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района, в результате которого были выбиты окна в частном жилом доме, два автомобиля были посечены осколками.

Помимо Белгородской области обстрелам со стороны Украины подвергаются и другие приграничные территории. 17 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Украина атаковала два населенных пункта в регионе. 

В Брянской области 21 сентября ввели режим ЧС после обстрела села Чаусовского сельского поселения Погарского района украинским танком. Во все трех регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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