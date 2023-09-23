ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино
В результате обстрела Шебекино Белгородской области повреждения получил цех на промышленном предприятии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля», – написал он у себя в Telegram-канале.
Днем ранее губернатор сообщал о сбитом на подлете к Белгороду беспилотнике. Гладков также рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района, в результате которого были выбиты окна в частном жилом доме, два автомобиля были посечены осколками.
Помимо Белгородской области обстрелам со стороны Украины подвергаются и другие приграничные территории. 17 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Украина атаковала два населенных пункта в регионе.
В Брянской области 21 сентября ввели режим ЧС после обстрела села Чаусовского сельского поселения Погарского района украинским танком. Во все трех регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.