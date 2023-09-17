Украина атаковала два населенных пункта в Курской области

Ранее сегодня под обстрел со сторону украинских военных попала деревня Успеновка Кореневского района. Власти сообщали о трех пострадавших, один из которых получил тяжелое ранение. Эту же деревню атаковали вечером накануне, писал Старовойт. 14 сентября он сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино погиб водитель погрузчика. Тогда прилеты снарядов были зафиксированы в Елизаветовке, Краснооктябрьском Глушковского района и др.