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Политика

Украина атаковала два населенных пункта в Курской области

Ведомости

Поселок Теткино и село Попово-Лежачи Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

Оба населенных пункта расположены в граничащем с Украиной Глушковском районе. По данным главы региона, всего было зафиксировано шесть прилетов. 

«Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение», – написал Старовойт, добавив, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет безопасно.

Ранее по теме: Один человек погиб после обстрела села в Курской области

Ранее сегодня под обстрел со сторону украинских военных попала деревня Успеновка Кореневского района. Власти сообщали о трех пострадавших, один из которых получил тяжелое ранение. Эту же деревню атаковали вечером накануне, писал Старовойт. 14 сентября он сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино погиб водитель погрузчика. Тогда прилеты снарядов были зафиксированы в Елизаветовке, Краснооктябрьском Глушковского района и др.

Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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