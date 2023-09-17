Украина атаковала два населенных пункта в Курской области
Поселок Теткино и село Попово-Лежачи Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Оба населенных пункта расположены в граничащем с Украиной Глушковском районе. По данным главы региона, всего было зафиксировано шесть прилетов.
«Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение», – написал Старовойт, добавив, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет безопасно.
Ранее сегодня под обстрел со сторону украинских военных попала деревня Успеновка Кореневского района. Власти сообщали о трех пострадавших, один из которых получил тяжелое ранение. Эту же деревню атаковали вечером накануне, писал Старовойт. 14 сентября он сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино погиб водитель погрузчика. Тогда прилеты снарядов были зафиксированы в Елизаветовке, Краснооктябрьском Глушковского района и др.
Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.