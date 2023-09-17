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Политика

Трое человек пострадали после обстрела деревни в Курской области

Ведомости

В результате украинского обстрела деревни Успеновка Кореневского района пострадали три человека, один с тяжелым ранением, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации», – написал он у себя в Telegram-канале.

Днем ранее в результате обстрела села Плехово в Курской области погиб один человек. Как сообщал Старовойт, погибшим от осколочного ранения был 30-летний мужчина. В тот же день Успеновку обстреляли 17 раз, никто не пострадал.

Ранее по теме: В результате обстрела Теткина погиб водитель погрузчика

14 сентября Старовойт сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино в Курской области погиб водитель погрузчика. Тогда прилеты снарядов были зафиксированы в Елизаветовке, Краснооктябрьском Глушковского района и др.

Курская область – приграничный регион с Украиной, регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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