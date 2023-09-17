Трое человек пострадали после обстрела деревни в Курской области
В результате украинского обстрела деревни Успеновка Кореневского района пострадали три человека, один с тяжелым ранением, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации», – написал он у себя в Telegram-канале.
Днем ранее в результате обстрела села Плехово в Курской области погиб один человек. Как сообщал Старовойт, погибшим от осколочного ранения был 30-летний мужчина. В тот же день Успеновку обстреляли 17 раз, никто не пострадал.
14 сентября Старовойт сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино в Курской области погиб водитель погрузчика. Тогда прилеты снарядов были зафиксированы в Елизаветовке, Краснооктябрьском Глушковского района и др.
Курская область – приграничный регион с Украиной, регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в Белгородской, Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.