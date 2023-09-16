Один человек погиб после обстрела села в Курской области
В результате украинского обстрела села Плехово погиб один человек, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», – написал он в своем Telegram-канале.
Также были повреждены несколько домовладений, Старовойт заверил, что собственникам будет оказана помощь в восстановлении.
14 сентября Старовойт сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино в Курской области погиб водитель погрузчика. В тот же день прилеты снарядов были зафиксированы в Елизаветовке, Краснооктябрьском Глушковского района и др.
Курская область является приграничным регионом с Украиной и регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим действует в приграничной Белгородской области, где ранее сообщалось об уничтожении украинского беспилотника.