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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Ведомости

Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородском области беспилотнике.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении. Уточняется, что попытка атаки была пресечена около 13:00 мск.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух БПЛА самолетного типа над территориями Калужской и Тверской областей. После этого в московских аэропортах задержали более 40 рейсов, еще несколько были отменены.

Ранее по теме: Старовойт сообщил о второй за ночь атаке беспилотника на Рыльск

13 сентября один украинский беспилотник самолетного типа был также сбит в небе над Белгородской областью. Тогда еще два аналогичных БПЛА были перехвачены при попытке атаковать объекты в Брянской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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