Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородском области беспилотнике.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении. Уточняется, что попытка атаки была пресечена около 13:00 мск.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух БПЛА самолетного типа над территориями Калужской и Тверской областей. После этого в московских аэропортах задержали более 40 рейсов, еще несколько были отменены.
13 сентября один украинский беспилотник самолетного типа был также сбит в небе над Белгородской областью. Тогда еще два аналогичных БПЛА были перехвачены при попытке атаковать объекты в Брянской области