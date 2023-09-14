В результате обстрела Теткина погиб водитель погрузчика
Поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что под обстрел уже дважды за утро попало село Гордеевка. В первый раз было зафиксировано девять прилетов, во второй – 10. В результате атаки никто не пострадал, однако было нарушено водоснабжение села и повреждена линия электроснабжения. Старовойт уточнил, что специалисты приступят к ремонту, «как только появится возможность».
Позже стало известно, что ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы области. По данным Старовойта, прилеты зафиксированы в Елизаветовке, Теткине и Краснооктябрьском Глушковского района. Есть один пострадавший – мужчину с легким ранением госпитализировали в ЦРБ.
В ночь с 11 на 12 сентября город Рыльск в области был дважды атакован беспилотниками. При первой атаке с дрона было сброшено взрывное устройство, в результате были повреждены фасады и выбиты стекла в нескольких окнах в зданиях на улице Ленина. При второй атаке повреждения крыша административного здания. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.