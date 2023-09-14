В результате обстрела Теткина погиб водитель погрузчика

Губернатор добавил, что под обстрел уже дважды за утро попало село Гордеевка. В первый раз было зафиксировано девять прилетов, во второй – 10. В результате атаки никто не пострадал, однако было нарушено водоснабжение села и повреждена линия электроснабжения. Старовойт уточнил, что специалисты приступят к ремонту, «как только появится возможность».