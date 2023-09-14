Газета
Политика

В результате обстрела Теткина погиб водитель погрузчика

Ведомости

Поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. 

«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что под обстрел уже дважды за утро попало село Гордеевка. В первый раз было зафиксировано девять прилетов, во второй – 10. В результате атаки никто не пострадал, однако было нарушено водоснабжение села и повреждена линия электроснабжения. Старовойт уточнил, что специалисты приступят к ремонту, «как только появится возможность».

Позже стало известно, что ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы области. По данным Старовойта, прилеты зафиксированы в Елизаветовке, Теткине и Краснооктябрьском Глушковского района. Есть один пострадавший – мужчину с легким ранением госпитализировали в ЦРБ.

В ночь с 11 на 12 сентября город Рыльск в области был дважды атакован беспилотниками. При первой атаке с дрона было сброшено взрывное устройство, в результате были повреждены фасады и выбиты стекла в нескольких окнах в зданиях на улице Ленина. При второй атаке повреждения крыша административного здания. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных